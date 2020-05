VIDEO Fiorentina, quale futuro per Federico Chiesa? Diamanti: “Ho un consiglio per lui…”

Quale futuro per Federico Chiesa?

“Chiesa è un giocatore della Fiorentina, ci sono squadre che stanno bussando, altre che parlano inglese. Prima pensiamo a finire il campionato, poi vediamo. Lui pensa a fare bene con noi e ora è concentrato solo sulla Fiorentina”, lo ha dichiarato di recente il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Il giovane talento di proprietà del club di Rocco Commisso, d’altra parte, può contare su un numero esoso di estimatori in Italia e non solo, tra i quali anche Juventus e Inter.

Chi ha detto la sua in merito al futuro del classe 1997 è stato anche l’ex centrocampista di Fiorentina e Palermo, Alessandro Diamanti, oggi in forza al Western United FC. “Non conosco il pensiero di Chiesa e non conosco le idee di Commisso. Posso dire che Commisso è arrivato con grandi intenzioni ed entusiasmo. Se io fossi Federico Chiesa, con la società nuova, ci penserei due volte prima di voler andare via”, sono state le sue parole. Il video…