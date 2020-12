Wanda Nara, il post provocatorio su Instagram: “Giudicano e criticano, poi fanno le cose di nascosto”

Wanda Nara continua a deliziare in suoi followers.

Lady Icardi nelle ultime ore – tramite un post pubblicato sui suoi canali social – ha voluto infervorare interazione e curiosità dei suoi numerosi seguaci sul proprio profilo Instagram. Reduce dalla querelle con la comica e attrice Luciana Littizzetto, in seguito ad una battuta piccante di quest’ultima sull’ennesima posa sexy pubblicata sui social (LEGGI QUI), la showgirl, procuratrice ed imprenditrice argentina ha corredato il post con una considerazione piuttosto pungente “Viviamo in un mondo in cui le persone giudicano, criticano e hanno paura di quello che fanno di nascosto …”. Parole certamente al veleno e che sanno di accesa polemica in vista nei confronti di un ancora misterioso interlocutore.

Luciana Littizzetto, nel corso del noto format televisivo in onda sulle reti Rai e condotto da Fabio Fazio, “Che Tempo Che Fa” aveva seccamente replicato a Wanda Nara con un accorato e piccato monologo (APPROFONDISCI QUI)

E’ stato definito ‘Hypocrisy’ da diversi dei suoi follower, che in pochissime ore hanno inondato il post di ‘mi piace’, scrivendo anche milioni di commenti. Tra questi spicca anche quello di Natalia Barúlich, di recente indicata da rumors e media specializzati come la nuova fiamma di Neymar, altra stella del PSG e compagno di Mauro Icardi, marito di proprio di Wanda. .