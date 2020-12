Wanda Nara, è guerra con Luciana Littizzetto: “La porto in tribunale”

Wanda Nara non ci sta.

E’ guerra aperta tra la moglie-agente di Mauro Icardi e la nota comica e attrice torinese Luciana Littizzetto che, nel corso dell’ultima puntata di “Che tempo che fa”, si è lasciata andare ad alcune battute su Wanda Nara ben poco gradite dalla showgirl.

“Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo”, ha dichiarato Lucianina.

Un commento nato da una foto che ritraeva Wanda senza veli a cavallo che ha sollevato un vero e proprio polverone: in molti hanno trovato le parole della comica di cattivo gusto e offensive. Immediata la risposta di lady Icardi che, tramite Instagram, ha annunciato la sua intenzione di agire per vie legali. “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno s***o. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.