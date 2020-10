Viterbese, nuovi casi di Covid-19: positivo l’allenatore Agenone Maurizi e 4 membri dello staff. Il comunicato

Nuovo caso di positività nella Viterbese.

Dopo le positività delle scorse settimane che hanno messo a rischio la trasferta di Vibo Valentia, nuovi casi di contagi sono stati riscontrati in casa gialloblù. Si tratta del tecnico Agenone Maurizi e 4 membri dello staff. Una notizia già ventilata questa mattina quando, durante l’allenamento odierno in vista della sfida di domenica contro il Palermo – il cui rinvio appare sempre più probabile, era stata registrata la presenza del tecnico della Primavera Alessandro Boccolini. Atteso nelle prossime ore un nuovo giro di tamponi per staff e prima squadra che, nel frattempo, verrà guidata da Boccolini. A comunicare la notizia proprio pochi istanti fa, lo stesso club laziale, tramite una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali.

“La U.S. Viterbese 1908 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati, l’intero staff tecnico della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. Pertanto le sedute di allenamento sono affidate temporaneamente all’allenatore della Primavera 3 Alessandro Boccolini e al suo staff.

A mister Agenore Maurizi e a tutto lo staff tecnico gli auguri per una pronta guarigione”.

