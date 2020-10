Palermo-Potenza rinviata, passa la linea del club: ecco perché non si gioca. I recuperi e la Viterbese…

Palermo-Potenza è stata rinviata.

Una sfida che era già stata rinviata alla seconda giornata, quando in casa Potenza erano emersi due casi di positività al Coronavirus. Nella giornata di ieri, il comunicato da parte della Lega Pro, che ha deciso di rinviare ancora una volta la gara a data da destinarsi. D’altra parte, ad oggi, sono diciannove i tesserati del Palermo positivi al Covid-19, di cui 15 calciatori.

I RECUPERI – Sono tre, adesso, le partite che dovranno recuperare gli uomini di Roberto Boscaglia, oltre a quelle contro Turris e Catanzaro, quest’ultima in programma il prossimo 4 novembre. Restano da collocare, dunque, i due recuperi con la Turris e con il Potenza. “È plausibile che per uno dei due venga utilizzata la data del 22 novembre quando il Palermo avrebbe dovuto riposare a causa della cancellazione dal campionato del Trapani”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

IL REGOLAMENTO – Al momento, in attesa del nuovo ciclo di tamponi in programma oggi, i rosanero si trovano con dieci calciatori negativi, più i quattro ragazzi della Primavera. Ragion per cui, “tecnicamente i numeri per giocare la partita ci sarebbero stati secondo l’interpretazione originaria del regolamento data dalla stessa Lega Pro che comprende, tra i disponibili negativi, anche i giocatori della Primavera inseriti in distinta durante il campionato e – quindi – considerati facenti parte della prima squadra”.

Cosa è successo, dunque, per arrivare al rinvio? Il Palermo, dopo una serie di colloqui con la Lega, è riuscito a far passare una linea interpretativa che è stata accolta dai vertici. “Del resto, a una norma che era già di per sé molto vaga è stata data una chiave di lettura diversa intendendo per giovani di categoria da considerarsi parte integrante della prima squadra, solo quelli che si allenano stabilmente con essa. Il termine ‘stabilmente’ ha fatto da dirimente sul conteggio complessivo. Secondo questa interpretazione più specifica del regolamento, i giocatori negativi disponibili da quattordici sono diventati dodici, considerando giovani che si allenano stabilmente in prima squadra soltanto i due portieri Faraone e Matranga“, si legge.

VITERBESE – Per quanto riguarda la prossima sfida contro la Viterbese, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, bisognerà capire l’andamento dei positivi, con i primi nove calciatori contagiati che finiranno la quarantena sabato e si sottoporranno ad un nuovo test. “Per la sfida con la Viterbese, insomma, bisognerà analizzare lo stato dei negativi venerdì e poi vedere se il numero di disponibili sarà almeno di 13, applicando chiaramente la nuova interpretazione condivisa in Lega Pro”, conclude la Rosea.