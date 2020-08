Virtus Entella, ufficiale la rescissione del contratto di Boscaglia: il tecnico può firmare con il Palermo

Roberto Boscaglia ha rescisso il proprio contratto con la Virtus Entella.

Il tecnico nativo di Gela nei giorni scorsi ha incontrato l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, insieme al direttore sportivo Renzo Castagnini. Il colloquio tra le parti si è concluso positivamente con l’allenatore che ha deciso di sposare la causa rosanero, per rendere tutto ufficiale serviva però la rescissione del contratto con la Virtus Entella. La risoluzione dell’accordo tra il club ligure e Boscaglia è arrivata proprio qualche minuto fa attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla società di Chiavari. A questo punto l’ormai ex tecnico della Virtus può firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club di Viale del Fante per i prossimi due anni. Il tutto verrà reso ufficiale all’inizio della settimana prossima, quando verrà messo tutto nero su bianco.

“La Virtus Entella – si legge nella nota – comunica di aver rescisso il contratto con Roberto Boscaglia in scadenza nel giugno 2021. La società ringrazia l’allenatore e il suo staff (Filippi e Nastasi) per gli obiettivi sportivi raggiunti in questi due anni, centrando una straordinaria promozione in serie B e ottenendo la permanenza nella categoria nell’ultima stagione. A loro l’augurio di un futuro professionale ricco di nuovi successi“.

