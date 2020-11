VIDEO Coronavirus Palermo, Orlando ringrazia i palermitani: “Ordinanze rispettate, non abbassiamo la guardia”

Leoluca Orlando ringrazia Palermo.

Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino del capoluogo siciliano ha voluto ringraziare tutti i cittadini per l’impegno svolto nel rispettare le ordinanze emanate. In un periodo di emergenza a causa del Coronavirus e dei contagi che dilagano, il Sindaco ha sottolineato il rispetto delle regole da parte dei palemritani. “Grazie a tutti i palermitani che rispettando le regole dimostrano di avere rispetto per la vita. Ci aspettano mesi durante i quali dovremo fare scelte difficili, ma se rispetteremo le regole potremo evitare un lockdown che sarebbe insostenibile. Anche per questo confido nell’impegno che ieri è stato promesso ed assicurato dai Ministri della Salute e della Scuola e dal Presidente della Regione perché siano diffusi con costanza dati attendibili, aumentati i tamponi nelle scuole e rinforzato il sistema sanitario“, dice il Sindaco. Di seguito, il videso messaggio di Leoluca Orlando.

