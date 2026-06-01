Il Verona spinge per portare Alberto Gilardino in gialloblù. In vista del prossimo campionato, che gli scaligeri giocheranno in Serie B, il profilo dell'ex Genoa e Pisa è considerato di assoluto livello, per esperienza e risultati. Altri nomi alla finestra, ma al momento la pista più calda porta a Gila.

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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Verona incontrerà Gilardino e il suo entourage nei prossimi giorni. L'affare potrebbe sbloccarsi rapidamente, vista l'apertura iniziale del tecnico a trasferirsi a Verona. Gilardino è reduce da un esonero a Pisa, dove non è riuscito a sintonizzare la squadra con la nuova categoria - cosa non riuscita nemmeno al suo successore, Oscar Hiljemark, e adesso è pronto a ritornare in pista.

Gli altri nomi sulla lista

Insieme a Gilardino, un altro profilo particolarmente attenzionato è quello di Marco Baroni, anche lui reduce da un esonero nel campionato di A appena concluso (con il Torino). Il club starebbe valutando la disponibilità e la fattibilità dell'operazione, considerando il corposo ingaggio dell'allenatore toscano. Per Baroni si tratterebbe di un ritorno, visto che è già stato l'allenatore del Verona nella stagione 2023-2024, dove ha concluso la stagione al tredicesimo posto prima di trasferirsi alla Lazio.

Un altro nome in lista è quello di Roberto D'Aversa, in uscita dal Torino, ma l'allenatore sognerebbe una piazza di Serie A, quindi è decisamente più defilato rispetto agli altri tecnici sondati dal Verona.

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