Comincia, o meglio prosegue, la preparazione del Pisa in vista del prossimo campionato. La retrocessione in B è arrivata con tante giornate d'anticipo, e la dirigenza pisana ha potuto effettuare tutte le sue valutazioni in vista della stagione che verrà. Il nuovo Pisa ripartirà, con molta probabilità, con un nuovo allenatore in panchina. In arrivo, quindi, l'esonero per Oscar Hiljemark.

Atteso il comunicato nei prossimi giorni

L'avventura dello svedese sulla panchina del Pisa non è andata come doveva andare. Il cambio in panchina non ha portato i risultati sperati, e nemmeno Hiljemark è riuscito a trovare le contromisure adatte per riportare la barca in acque sicure. Il Pisa è retrocesso, e lo ha fatto malamente: mettendo in mostra un gioco decisamente arrugginito e prevedibile, senza riuscire a trovare le giuste risposte dai tanti acquisti - costosi - effettuati dalla proprietà nel mercato di gennaio. Adesso, in Serie B, il Pisa ripartirà da un nuovo allenatore, con il chiaro obiettivo di ritornare subito in Serie A.

Il cast è ufficialmente partito

La ricerca del nuovo allenatore va avanti da tempo. L'operazione è stata portata avanti, in segreto, dal Direttore sportivo Gabbanini, in modo tale da trovare il sostituto nel minor tempo possibile, così da poter programmare subito la nuova stagione. Il nome in cima alla lista è quello di Fabio Pecchia, reduce da un anno sabbatico e pronto a ripartire subito. La dirigenza apprezza l'allenatore per la sua capacità di lavorare con i giovani, e la sua esperienza mitigata tra Serie A e B. Un altro nome circolato nelle scorse ore è quello di Marco Baroni. L'ex allenatore di Toro e Lazio è attualmente libero, e sarebbe un nome di assoluto spessore in una realtà come quella della Serie B. Tuttavia, il nodo principale è legato all'ingaggio, decisamente alto per i parametri della società nerazzurra.

In fondo alla lista rimangono altri nomi circolati in passato, come Dionisi o Abate, mentre sembra destinato a defilarsi il profilo di Paolo Bianco, promosso in Serie A con il Monza. Difficilmente Bianco lascerà la Brianza in questa sessione di mercato.

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