Il Pisa, dopo la retrocessione in Serie B, è al lavoro per la ricerca del successore di Oscar Hiljemark. La società Toscana ha deciso di non confermare lo svedese a seguito di risultati per nulla soddisfacenti che hanno portato al ritorno in cadetteria con uno dei record più negativi della Serie A: solo 18 punti conquistati.

Secondo quanto riportato da TMW, la lista del Pisa per sostituirlo comprenderebbe Alessio Dionisi, alla ricerca di riscatto dopo stagioni negative alla guida del Palermo e dell'Empoli, Calabro che dovrebbe salutare la Carrarese a breve, e Ignazio Abate, alla guida della Juve Stabia ricercato da parecchie società.

In lizza ci sono anche Paolo Bianco (secondo il Corriere Fiorentino) e Marco Baroni, il meno probabile per via dell'ingaggio che non rientra nei parametri del Pisa.

Ma, nelle scorse ore, secondo TMW, avrebbe preso quota in maniera importante il nome di Fabio Pecchia. L'ex allenatore del Parma, alla ricerca di una panchina da un anno, sarebbe il nome preferito del Pisa. Le altre opzioni sarebbero tutte valutate in caso di un suo eventuale no.