Verona-Napoli, Barak: “Grande partita, Juric ci ha ripetuto una cosa mille volte. Obiettivi? Ne ho uno in testa”

Tanto impegno messo in campo, Juric ce l’ha ripetuto milioni di volte in settimana.

Serie A, Toni: “La mia sulla Juventus, ecco chi è l’acquisto ideale per Pirlo. Napoli-Milik? Non capisco una cosa”

Così Antonien Barak, centrocampista del Verona intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il Napoli. L’ex trequartista dell’Udinese – intervistato ai microfoni di Sky Sport – ha analizzato con lucidità il trionfo per 3-1 inflitto alla compagine partenopea, spiegando come lui e i suoi compagni siano riusciti a mettere in campo una prestazione superba e degna di nota. Ecco le sue parole, in merito a questo aspetto ma anche rispetto agli obiettivi stagionali suoi e del collettivo scaligero:“Il Napoli è una grande squadra, se non avessimo giocato la nostra migliore partita non avremo portato a casa un risultato del genere. Questa era la chiave del match. Bisogna sempre avere carattere, anche nei brutti periodi e dopo le sconfitte. Gol subito dopo un minuto? E ‘ stato meglio per noi, abbiamo avuto così tutto il tempo per riorganizzarci e con personalità e fiducia ribaltare la partita e il risultato. Obiettivi? Il nostro è la salvezza, come diceva Ranieri al Leicester quando era in testa alla classifica. Quando saremo salvi penseremo ad altri obiettivi. Se la squadra fa bene segnare diventa più facile”.

Serie A, 19a giornata: il Napoli cede allo strepitoso Verona, il Genoa inguaia il Cagliari