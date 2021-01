Serie A, Toni: “La mia sulla Juventus, ecco chi è l’acquisto ideale per Pirlo. Napoli-Milik? Non capisco una cosa”

Parola a Luca Toni.

Diversi sono stati i temi trattati dall’ex attaccante fra le altre di Palermo, Fiorentina e Juventus, intervistato ai microfoni di ‘Tuttosport’: dalle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Andrea Pirlo, reduci dalla vittoria conquistata nella finale della Supercoppa italiana ai danni del Napoli, alla scelta da parte del club di Aurelio De Laurentiis di cedere Arkadiusz Milik all’Olympique Marsiglia.

PIRLO – “Il carattere di Andrea è sempre stato quello, anche da giocatore. È un leader silenzioso, però devo dire che in panchina parla molto di più di quanto facesse in campo. A Reggio Emilia ho commentato la Supercoppa per Rai e l’ho seguito da vicino: non stava mai zitto. È stato tanto criticato, intanto dopo sei mesi ha già vinto un trofeo. E quello resta in bacheca. Non era scontato! A volte si dimentica che Andrea sta guidando la Juventus in un anno di rinnovamento e ringiovanimento”, sono state le sue parole.

JUVENTUS – “Vincere aiuta a vincere e soprattutto adesso la Juventus non può più sbagliare in campionato. La partita con il Bologna è fondamentale per dare continuità al trionfo in Supercoppa. La vera Juve, quella cannibale, si mangerebbe il Bologna con la sua mentalità ancora prima di scendere in campo. Ma se sbagli spirito e approccio, come è capitato diverse volte nella prima parte di stagione, con la squadra di Mihajlovic sono dolori”.

SCUDETTO – “Per come ho visto la Juventus a Reggio Emilia, sono ottimista. Se i bianconeri trovano continuità in fretta, possono anche ripetere la cavalcata dello scorso anno del Bayern. Ovviamente, per vincere il decimo scudetto di fila, le milanesi dovranno perdere per strada qualche punto come è successo ieri contro Atalanta e Udinese”.

ATTACCANTE – “Non mi stupirei se Milik in estate tornasse in orbita Juventus. Il polacco sarebbe perfetto per il gioco offensivo di Pirlo. Se potessi scegliere, più che ingaggiare un giovane ora, punterei su Kulusevski per l’immediato e aspetterei Milik a giugno. Però il centravanti ideale la Juventus lo ha già ed è Morata. Alvaro è il partner perfetto per Cristiano Ronaldo, ma lo sarebbe per chiunque”.

NAPOLI – “Di Milik avrebbe bisogno il Napoli e in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente non capisco perché in Italia ci sia l’abitudine a mettere ai margini chi non rinnova il contratto. Posso dire che queste cose accadono solo nel nostro Paese, fuori le cose vanno in modo molto differente. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine”, ha concluso Toni.