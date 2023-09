Venezia-Spezia, Vanoli: “Non guardiamo la classifica. Noi bel gruppo, Tessmann top”

“Si vedeva già l’anno scorso che aveva qualità, ha avuto un po’ di sbandamento dopo la gara di Coppa Italia, ha fatto 100 minuti dopo tanto tempo. Mi è piaciuto perché è un ragazzo determinante e l’ho tenuto per questo. Noi siamo una squadra che deve trovare ancora una fluidità in quello che facciamo. Per quanto riguarda Tessmann gli ho detto che un grande giocatore deve atterrare e giocare, è un esperienza che ora si può portare dietro e la prossima volta sarà ancora più pronto. Penso che nel primo tempo è quello che ha fatto un po’ più di fatica, lo immaginavo, lo sapevo. Anche Gytkjaer è entrato benissimo, è un giocatore che ti fa respirare, Ellertsson è rientrato bene. Siamo un bel gruppo, che può sognare, ma bisogna restare con i piedi per terra perché il lavoro da fare è ancora tanto”.

“Gli ho detto che non dobbiamo ancora guardare la classifica, oggi volevo una prestazione dal punto di vista della mentalità e penso si siano meritati la vittoria, poi dovrò fargli capire che per stare là ci vuole ancora di più, come tutte le cose. Penso che questa squadra qua abbia ancora margini, io devo lavorare sulla continuità. Abbiamo un gruppo che oggi inizia a remare per arrivare da qualche parte, poi per il resto davanti c’è un sogno, i sogni senza obiettivi restano tali. L’anno scorso eravamo a giocarci ogni partita per uscire da una situazione difficile, otto mesi dopo ne siamo usciti, adesso sappiamo cosa c’è sotto, cerchiamo di starne lontani. Stiamo incontrando squadre forti, ma vedo consapevolezza per migliorare quello che facciamo”.