Van Basten, il tackle al mondo del calcio: “La regola del fuorigioco mi ossessiona. Avrei una proposta”

Parola a Marco Van Basten.

Marco Van Basten si è così espresso circa la proposta già avanzata nel 2017 di abolire il fuorigioco dalle regole del calcio per enfatizzare la spettacolarità di questo sport. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex Milan al Daily Mail.

“Sono ancora ossessionato dalla regola del fuorigioco, sono convinto che questa sia una brutta cosa. Vorrei provare a dimostrare che il calcio sarebbe più divertente senza. Sono sicuro che sarebbe stato meglio senza fuorigioco. Il calcio è un gioco fantastico, ma penso che abbiamo ancora molto da fare per renderlo migliore, più divertente, interessante ed emozionante. “Dobbiamo lavorare su questo. Il problema ora è quante volte parliamo delle decisioni su un fuorigioco? Tante. Se non c’è il fuorigioco hai molti meno problemi e le squadre troveranno comunque altre soluzioni per fare una bella partita che sarà altrettanto spettacolare come lo è ora ma senza questa pessima regola. Mi interessa ancora molto. Sarebbe solo bello provare”.

