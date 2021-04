Udinese, Nestorovski e la rottura del crociato: le parole dell’ex bomber del Palermo

Ilija Nestorovski e le parole dopo il brutto infortunio.

Udinese, crociato rotto e stagione finita per Nestorovski: le ultime sulle condizioni dell’ex Palermo

L’ex bomber del Palermo ha rincuorato i tifosi dell’Udinese attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. L’attaccante della formazione friulana è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che si era lesionato venerdì durante una seduta di allenamento. Lo ha reso noto il club bianconero che ha fatto sapere che “l’operazione effettuata a Roma dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart è perfettamente riuscita”. Nestorovski ha così suonato la carica in vista dell’iter riabilitativo che lo vedrà protagonista a partire dai prossimi giorni.

“Sono dispiaciuto ma pronto a rialzarmi e combattere . Purtroppo questo infortunio non mi permetterà di giocare gli Europei con la Macedonia a cui tenevo tantissimo. Ma ce la metterò tutta e vincerò questa sfida per tornare più forte di prima. Ci tento a ringraziare di cuore la mia fantastica famiglia, i miei compagni, gli amici e i tifosi che mi hanno scritto e fatto sentire amato più che mai in questo momento difficile. Grazie anche al professor Mariani e alla sua equipe. La strada è dura ma io sono pronto”.

Benevento-Udinese, Gotti orgoglioso: “Nessuno ci ha regalato nulla, ecco cosa serve fare adesso”