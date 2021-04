Udinese, crociato rotto e stagione finita per Nestorovski: le ultime sulle condizioni dell’ex Palermo

Brutta tegola per Ilija Nestorovski.

L’attaccante dell’Udinese è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che si era lesionato venerdì durante una seduta di allenamento. Lo ha reso noto il club bianconero che ha fatto sapere che “l’operazione effettuata a Roma dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart è perfettamente riuscita”.

L’ex centravanti del Palermo rientrerà a Udine nei prossimi giorni per iniziare l’iter riabilitativo. Prima di lui lo stesso infortunio lo aveva subito anche il compagno di squadra Mato Jajalo, oltre a Pussetto. Stagione finita, dunque, per Nestorovski che non potrà rispondere alla convocazione della Macedonia per la prima storica partecipazione agli Europei.