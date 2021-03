Torino-Sassuolo, Zaza: “Grande reazione, punti fondamentali. Esultanza? Nessuna polemica, vi spiego”

Rimonta fantastica, punti fondamentali per il futuro.

Queste le parole di Simone Zaza, intervenuto al termine del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A che ha visto sfidarsi Torino e Sassuolo. L’attaccante è stato protagonista assoluto della gara, con due reti che hanno consegnato ai granata tre punti di fondamentale importanza per la lotta salvezza. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, l’ex centravanti proprio dei neroverdi ha parlato del rocambolesco successo firmato dalla sua doppietta da ex.

Di seguito le sue parole: “Il mister fa sentire importante tutti, sotto questo aspetto è stato tutto così. Abbiamo avuto una grande reazione oggi, ho aiutato la squadra a ribaltare il risultato e sono contento. Ora aspettiamo domenica. L’esultanza nel secondo gol? Non voleva dire niente, di solito esulto a braccia aperte ma non c’era alcuna polemica. Oggi era una partita importantissima perché potevamo fare punti sapendo che gli altri non giocavano. Ora ci siamo un po’ sistemati meglio, anche se siamo in una brutta zona, dobbiamo dare continuità. Il problema nostro è mentale, non sono gambe o fisico, non abbiamo mai saputo reagire nelle difficoltà, oggi c’è stata reazione e sono molto contento”.

