Torino-Roma, Mayoral: “Sconfitta difficile da assimilare. Testa all’Atalanta”

Torino-Roma, Fonseca: “Possiamo fare di più. Testa solo all’Europa League? Rispondo così”

A margine della sconfitta pesante da digerire, il bomber spagnolo alla corte di Paulo Fonseca si è così espresso ai microfoni di Sky Sport. In particolare, Borja Mayoral si è soffermato sul fatto che la compagine giallorossa avrebbe potuto fare decisamente meglio rispetto a quanto fatto vedere nel corso del match contro il Torino di Nicola. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Abbiamo iniziato molto bene la partita, con il mio gol e giocando bene. Non c’erano spazi ma abbiamo segnato e avuto tante occasioni nel primo tempo, mentre dopo hanno segnato loro e si è fatto tutto più difficile. Una sconfitta difficile da assimilare, ma dobbiamo pensare già alla prossima partita e non più a questa. Stiamo giocando tante partite ma non abbiamo scuse, oggi potevamo fare molto di più, soprattuto nel primo tempo. Ora però non abbattiamoci e pensiamo all’Atalanta“.

