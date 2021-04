Serie A, Torino-Roma 3-1: Sanabria, Zaza e Rincon affondano la Roma, granata a +5 sulla “zona rossa”. La classifica

Termina 3-1 il match tra Torino e Roma.

In programma alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” il match valevole per la trentunesima giornata di Serie A tra granata e giallorossi è terminato successo pesantissimo del Torino che riesce a battere la Roma in rimonta. I granata, dopo aver concluso la prima frazione sotto di una rete grazie al gol giallorosso messo a segno al 3′ da Mayoral, nella ripresa reagiscono velocemente trovando il gol del pari con Sanabria e completando la rimonta grazie agli acuti dei neoentrati Zaza e Rincon, entrambi ispirati dalle iniziative decisive del solito “Gallo” Belotti. La squadra di Fonseca, dopo un primo tempo di controllo, cala drasticamente nella ripresa, lasciando meritamente i tre punti ai padroni di casa. Grazie a questo risultato, il Torino sale a quota 30 punti agganciando la Fiorentina ed il Benevento mentre la Roma rimane ancorata a 54 staccata di cinque lunghezze dal Napoli, quinto ed impegnato questa sera nel posticipo contro la capolista Inter

LA CLASSIFICA AGGIORNATA