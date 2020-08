Torino, Longo saluta: “Stagione piena di insidie, ma è stato un onore. Forza granata”

Moreno Longo saluta il Torino.

Nonostante la salvezza conquistata, il club granata ha scelto di non confermare l’allenatore, approdato sulla panchina dei piemontesi a febbraio in sostituzione dell’esonerato Walter Mazzarri. Il Torino, in vista dell’imminente inizio della prossima stagione di Serie A, cambierà nuovamente guida. La dirigenza ha infatti affidato la squadra a Marco Giampaolo, rimasto ai box in questa annata a seguito del prematuro addio al Milan.

Pochi giorni dopo l’ufficialità della mancata conferma, intanto, l’ormai ex tecnico granata, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha salutato Torino, senza alcun rancore, augurando il meglio alla squadra.

“Ciao Toro, è stato duro, faticoso, rischioso ma estremamente bello poterti allenare. Per me che sono un tuo figlio del Filadelfia è stato un onore poterti portare alla salvezza in una situazione così difficile, così piena di insidie (ci si è messa pure la pandemia) così complicata, mai così da Toro come in questa situazione. Quando pensi sia tutto avverso e tutto vada storto ci metti la tenacia e la caparbietà di chi è granata fino al midollo e riesci, non mollando mai, a raggiungere l’obiettivo! Un doveroso grazie ai ragazzi, al mio staff, a tutte la persone che hanno lavorato con me e a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e incitato dal primo giorno in cui sono arrivato fino all’ultimo. Saluto tutti dicendo sempre forza Toro“, queste le parole di Moreno Longo.