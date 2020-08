Calciomercato Torino, nuovo colpo in difesa: è fatta per Ricardo Rodriguez. I dettagli

Il Torino mette a segno il primo colpo in vista della prossima stagione.

Importante rinforzo per i granata che, dopo settimane di trattativa, si sono assicurati le prestazioni sportive di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ritroverà al Toro il tecnico Marco Giampaolo, dopo la breve esperienza dello stesso al Milan. Per Rodriguez, che approderà in Piemonte a titolo definitivo, è pronto un contratto di quattro anni. Nelle scorse ore le due società avevano trovato l’intesa sulle cifre: al Milan andranno 3 milioni di euro più bonus. Rodriguez saluterà i rossoneri dopo due stagioni.