Torino, il sindaco sulla ripresa: “Mi auguro si trovi un percorso a garanzia di tutti. Ripartiamo in sicurezza”

La parola a Chiara Appendino.

La sindaca di Torino, intervenuta a Rai News 24, si è espressa in merito a diverse tematiche, inerenti alla ripresa: “Penso che come per tutti, dalla piccola impresa alla media impresa al mondo del calcio, anche qui si debba ripartire in sicurezza, ma questo a tutela dell’intera comunità“.

Sulla Serie A: “Il mio augurio è che si trovi un percorso a garanzia di tutti. massima fiducia nel lavoro che sta facendo il presidente del Consiglio. Il tema oggi non è se siamo contenti o scontenti che i tifosi possano andare allo stadio o no. Il tema è che quello che, ne siamo consapevoli, è una grande azienda e uno sport che appassiona, deve ripartire in sicurezza facendo i sacrifici che stiamo facendo tutti“.

