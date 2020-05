Coronavirus, Torino: un calciatore granata risultato positivo al COVID-19

Nuovo contagio in Serie A.

Secondo quanto riportato nel pomeriggio dal Torino, dopo i primi test effettuati in vista della ripresa degli allenamenti individuali, un calciatore granata, di cui non è stato ancora specificato il nome, è risultato positivo al Coronavirus. Di seguito il comunicato diramato dal club piemontese: “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato“.

