Torino, De Silvestri: “Sogno di tornare in campo. Medici e ricercatori sono i veri eroi, la mia fidanzata…”

“Sogno di tornare presto a giocare, con uno stadio gremito di tifosi granata e operatori sanitari”.

Lo ha detto Daniele De Silvestri, Parole forti, quelle dell’esterno del Torino, che ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus: un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti: “Anche io come tutti gli italiani vivo con preoccupazione questo momento drammatico, tragico, inedito. Cerco di informarmi tutti i giorni delle novità e cerco di rispettare le regole il più possibile per dare una mano a chi sta soffrendo in ospedale e chi si fa in quattro per noi”.

Con il sorriso poi, l’ex Lazio e Fiorentina, ha speso parole al miele per la compagine granata, non nascondendo sogni e obiettivi personali da raggiungere una volta tornati sul campo: “Questa è la mia quarta stagione qui, spero e sogno un ritorno in campo con lo stadio pieno dove si potrà condividere la gioia di stare assieme, ci si potrà abbracciare. Sogno di invitare operatori sanitari e granata che si sono fatti in quattro per noi allo stadio e condividere con loro una gara e ringraziarli di tutto”

Chiosa finale sulla sua fidanzata, Carlotta, ricercatrice, attualmente impegnata sul fronte lavorativo contro il Covid-19: “Sento tutti i giorni la mia famiglia, Carlotta è un orgoglio per me, è una ricercatrice e in questo momento se ne stanno accorgendo tutti di queste figure, spero se ne ricordino anche quando tutto sarà passato che la ricerca va supportata adesso sono i ricercatori come lei i campioni e gli eroi”, ha concluso con grande orgoglio.