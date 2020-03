Rebus calendari, la Uefa non molla: tre le ipotesi in ballo. I dettagli

L’Uefa non si piega difronte all’emergenza coronavirus.

Andare avanti per portare a termine la stagione 2019/20: è questo l’obiettivo dell’Uefa, deciso a non farsi scoraggiare dalla complicata situazione vissuta in Italia – e buona parte del Vecchio Continente – a causa della diffusione del Covid-19. Nell’immobilità del Paese e di tutti i campionati, a Nylon, le intenzione appaiono infatti chiare: programmare la ripartenza della stagione in corso con l’obiettivo di portare a termine i campionati e definire così i verdetti sul campo. La sensazione, come si legge nell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, è che si andrà ben oltre la dead line inizialmente fissata al 30 giugno. La Fifa infatti, starebbe già lavorando al nulla osta per allungare tutti i contratti dei giocatori.

Nella giornata di domani, nella riunione indetta da Ceferin a cui parteciperanno i rappresentanti di Uefa, Eca, Fifpro e i segretari generali delle Federazioni, si farà il punto della situazione per stabilire come procedere nei mesi successivi. Tre, attualmente le ipotesi in ballo: ripartenza a metà maggio, ripartenza a fine maggio e, qualora la situazione non dovesse normalizzarsi entro queste date, ripartenza a fine giugno. Da valutare tuttavia, sottolinea il quotidiano, se i campionati saranno giocati prima delle coppe o se si procederà di pari passo.