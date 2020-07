Torino-Brescia, Longo: “Era una gara trappola, risultato ribaltato con personalità. Ora testa all’Inter”

Il Torino torna a vincere.

Dopo tre sconfitte consecutive, i granata hanno conquistato i tre punti tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Brescia in rimonta. Le Rondinelle erano andate in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Torregrossa, ma nella ripresa un’autorete di Mateju ha aperto le porte ai padroni di casa, che hanno nei minuti successivi calato il tris. Risultato finale 3-1.

Serie A, 31a giornata: l’Atalanta non si ferma più, respirano Torino e Roma. Risultati e classifica

Il tecnico Moreno Longo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei suoi: “Al termine della partita ho radunato i giocatori a centrocampo, ci tenevo perché sappiamo tutti dell’importanza della partita. Sono gare trappola, noi avevamo tutto da perdere e il Brescia niente. Siamo passati in svantaggio, poi abbiamo recuperato con personalità. Non ho mai avuto paura, anche sullo svantaggio. L’1-0 era bugiardo, la squadra aveva approcciato bene alla partita. Sono contento per Verdi, questo dev’essere l’inizio per lui. Siamo consapevoli che oggi è stato fatto un passo che andava fatto, ma la strada per la salvezza è ancora lunga. Ci sono ancora partite importanti da dover vincere, adesso aspettiamo l’Inter. Vincere contro una. big ci manca”.