Svezia, Ibrahimovic: “Mi sento bene, non parlatemi dell’età. Prossime partite? Ecco come mi gestirò”

Zlatan Ibrahimovic conferma sempre più il suo eccellente stato di forma.

L’attaccante del Milan soltanto un anno fa sembrava al termine di una prestigiosa e altisonante carriera. L’età che avanzava stava per diventare il vero e proprio flagello capace di far arrendere anche un campione del calibro del classe ’81. Nonostante questo, la compagine rossonera ha creduto fermamente nelle sue qualità, concedendogli di fatto concesso una ‘seconda giovinezza’. Merito anche dello stesso bomber, riuscito a mantenere i suoi standard alti e ad aiutare in maniera efficace la squadra. Anche e soprattutto per questi motivi, Ibrahimovic si è riconquistato la casacca della Svezia dopo diversi anni di esclusione.

Intervistato in esclusiva dall’emittente svedese C More, l’attaccante numero 11 ha fatto il punto sulla sua condizione fisica e sugli impegni della nazionale nell’immediato futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:“Ho detto ai miei compagni che non ho bisogno di segnare gol, ho già fatto il mio. Li aiuterò a farne altri, così si avvicineranno al mio record . Più passano i giorni, più aumenta l’intesa, dentro e fuori dal campo. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati più solidi e abbiamo creato tante occasioni. Giocherò la prossima? Sì, rimarrò. Poi il CT deciderà se schierarmi o meno, ma il mio corpo si sente bene. Non parlate della mia età, voglio essere trattato come tutti gli altri”.

