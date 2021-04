Superlega, Hugo Maradona: “Diego difendeva i più deboli.. non sarebbe stato d’accordo”

Parola a Hugo Maradona.

Anche il fratello di Diego Armando Maradona ha espresso la propria opinione circa la Superlega ai microfoni di Radio Kiss Kiss. In particolare, Hugo si è soffermato su come si sarebbe comportato El Pibe de Oro difronte alla sconvolgente notizia della nascita di questa nuova competizione che favorirebbe i più forti dando poco spazio ai deboli. Di seguito, le dichiarazioni del fratello dello scomparso talento che ha fatto le fortune del Napoli.

“Diego non sarebbe d’accordo con la Superlega. Lui difendeva i più deboli, ora si parla di una lega dei più potenti, non mi sta bene. Napoli in Superlega? Per me non deve accettare, ma sarà molto difficile che il club di De Laurentiis sia coinvolto nel progetto. Sarebbe una mancanza di rispetto verso le altre società”.

