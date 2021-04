Super League, continua il caos: il Barcellona parteciperà a una sola condizione

Caos Superlega.

Superlega, clamoroso a Londra: il Chelsea potrebbe ritirarsi. Le ultime

Non si placano le voci attorno alla nota competizione che potrebbe rivoluzionare il modo di concepire il calcio. Nelle ultime ore c’è stata una profonda spaccatura tra chi è a favore e chi è contrario. Crepa che sarà, con ogni probabilità, molto difficile da risanare. Alcuni tra i club inglesi hanno deciso di rinunciare alla partecipazione, stando sempre a voci di corridoio, mentre il Barcellona non potrà entrare a farne parte se non riceverà l’approvazione dell’Assemblea dei soci. In merito a tali voci si è espressa l’emittente spagnola Tv 3 che ha confermato come il presidente Laporta abbia imposto questa condizione.