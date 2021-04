Super League, Podolski: “Questo progetto mi disgusta. Il calcio è tutt’altra cosa”

Parola a Lukas Podolski.

La nascita della Super League – la competizione che dovrebbe rivoluzionare il modo di fare calcio e non solo – sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. L’ex centravanti di di Bayern Monaco, Arsenal e Inter, Lukas Podolski, attraverso il suo profilo Twitter ha così commentato la quaestio: “Questa mattina mi sono svegliato con delle notizie assurde. La Superlega è un insulto verso quello in cui credo: il calcio è felicità, liberta, passione, tifosi ed è per tutti. Questo progetto mi disgusta, non è giusto e sono veramente contrariato di vedere coinvolti club di cui ho fatto parte. Dobbiamo combattere tutto questo“.

