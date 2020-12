Stella Rossa-Milan, Stankovic senza freni: “Sarà uno spettacolo! Rossoneri favoriti? Ho la mia idea”

“Stella Rossa-Milan sarà uno spettacolo”.

Parola di Dejan Stankovic. Quest’oggi, alle ore 13.00, in quel di Nyon, è andato in scena il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League. Tre le squadre italiane presenti nell’urna: Milan, Napoli e Roma. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno prossimamente la Stella Rossa, mentre la squadra di Rino Gattuso dovrà affrontare il Granda. La Roma, infine, dovrà vedersela con l’Sc Brag.

Particolarmente felice della sfida contro i rossoneri, l’ex centrocampista nerazzurro e tecnico del club serbo, che ai microfoni del portale ‘Crvenazvezdafk.com’, si è così espresso: “Sarà uno spettacolo i rossoneri sono un avversario forte. Ho visto la partita contro il Parma e se i gialloblù hanno giocato bene il Milan ha dominato. Sono primi in Serie A ed è anche inutile parlare della loro storia in Europa. Sembra abbiano trovato un equilibrio in questa stagione dopo anni di transizione”.

Europa League, il sorteggio dei sedicesimi di finale: ecco le avversarie di Milan, Napoli e Roma

Golden Boy 2020, Tonali miglior giovane d’Italia: “Andare al Milan un’emozione unica. Ibra? E’ unico sotto un aspetto”

“Non ho problemi a dirlo, sarà uno spettacolo e mi piacerebbe tanto ci fossero i tifosi – ha proseguito l’allenatore nativo di Belgrado -. In due partite ci sfideremo: non dobbiamo avere paura di nessuno e dobbiamo rispettare i nostri avversari. Sono un realista nella vita, so che non siamo certo i favoriti. Ma non ci arrendiamo. Cercheremo di sfruttare al massimo le nostre possibilità e di combattere fino in fondo”, ha concluso Stankovic.