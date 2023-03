Spal-Frosinone, Grosso: “Continua la cavalcata. Per fortuna la Serie B ci concede…”

"Bisogna pedalare. Il campionato è ricco di trappole e la qualità delle squadre è molto alta. Recuperiamo le energie perché ogni gara è difficile e dobbiamo cercare di portare a casa il risultato. Lucioni è un giocatore importante, ragazzino nello spirito, in grado di calamitare i propri compagni con il carisma. Bravo anche Turati tra i pali ma bravi tutti perché se non avessimo fatto una partita di livello non avremmo ottenuto i tre punti. Noi siamo partiti con altri obiettivi ma stiamo cavalcando in un campionato che non ti perdona. Bisogna avere la serenità per affrontare ogni gara al massimo perché qui tutti abbiamo ambizioni. Se vai a vedere ogni squadra ha interpreti offensivi di qualità. Sappiamo di avere le caratteristiche per fare bene in ogni partita. Qualità del nostro organico? Abbiamo dei ragazzi più esperti che ci danno peso ma anche tanti giovani di qualità. Abbiamo fatto rotazioni e continueremo così ma questo non significa creare confusione ma rendere tutti partecipi e dare occasione a tutti per esprimersi aspettando il proprio momento. Per fortuna in ogni partita in Serie B sono concessi cinque cambi che non sono pochi".