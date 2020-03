Silipo: “Il primo gol non si scorda mai, vi dico qual è la mia specialità. Pergolizzi e il ballottaggio con Felici…”

Parola ad Andrea Silipo.

Il giovane attaccante, approdato al Palermo a gennaio, sta cercando di ritagliarsi uno spazio alla corte di Rosario Pergolizzi a suon di buone prestazioni e gol. Intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, il classe 2001 ha parlato delle prime emozioni vissute in rosanero.

“Il primo gol alla “Cavani per caso”. Volevo crossare, è uscita una pennellata. Ma, come il primo amore, non si scorda mai. Mia madre era al Barbera, l’ha ripreso con il cellulare. Il secondo cercato e voluto. Di sinistro, a giro, sul palo lontano, la mia specialità, fin da bambino. Poi, ci si affina guardando e copiando grandi campioni come Totti o Messi, i miei idoli. Immobile, Dzeko o Ronaldo? Dzeko e Ronaldo. Immobile, se cambia maglia, possiamo riparlarne. Se sei romanista e ti trovi a Trigoria è il massimo. Anche solo a guardare. Invece, mi sono allenato più volte con la prima squadra. Molti erano simpatici: Juan Jesus e Kolarov mi hanno dato tanti consigli. Ho fatto le foto con tutti anche con Salah e Totti. A casa ho una sua maglia. Appena divento famoso gliela faccio firmare (ride, ndr). Il numero 10 è quello che sceglierei sempre e con il quale ho vinto lo scudetto con la Under 17 di Baldini”.

Agente Floriano-Mediagol: “Sagramola-Castagnini dirigenti top. Silipo e Felici? Dico la mia. Coronavirus e lotta scudetto…”

A proposito, invece, del ballottaggio al Palermo con il compagno di reparto, nonché “gemello”, Mattia Felici, con cui si è alternato nelle ultime gare: “La scelta del mister ci può stare, anche se contro il Nola non mi aspettavo di entrare solo alla fine. Io e Felici siamo nati lo stesso giorno mese e anno, a Roma. Se uno è titolare, di solito lui, l’altro va in panchina. Entrambi tifosi della Roma. Ci siamo scontrati nei derby giovanili, lui però con la maglia della Lazio! Pergolizzi? Mi ha accolto bene e ha detto cose buone sul mio conto”.

Felici: “Silipo top, spero di giocare presto con lui. Savoia? Testa al Corigliano. Io da terzino…”