Felici: “Silipo top, spero di giocare presto con lui. Savoia? Testa al Corigliano. Io da terzino…”

Parola a Mattia Felici.

Diversi sono stati i temi trattati dal numero 75 del Palermo, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: dal suo rapporto con Andrea Silipo, giovane talento classe 2001 di proprietà della Roma approdato nel capoluogo siciliano nel mese di gennaio, ai prossimi impegni ufficiali che vedrà la compagine rosanero protagonista contro Corigliano e Savoia.

“Acchiapparigori si diventa o è una dote innata? Mi viene istintivo. Saltando l’uomo in area è inevitabile che mi tocchino. Pergolizzi in allenamento mi schiera spesso come esterno o terzino? Mi ha spiegato che, mettendomi in posizioni più difensive, imparo a difendere, e che per migliorare non si può vivere solo di fase offensiva. E rispetto al girone d’andata sono cresciuto, poi partendo qualche metro più dietro, mi riesce molto meglio saltare l’avversario”, ha dichiarato Felici che con quattro gol, tre assist e cinque rigori procurati, è certamente valore aggiunto della squadra allenata da Rosario Pergolizzi.

“Silipo? Siamo nati entrambi il 17 aprile del 2001 (ride) è una bella coincidenza, così come è bello il rapporto tra noi. Stiamo spesso insieme, facciamo delle cene a casa mia. Speriamo prima o poi di giocare insieme. È forte, ha fatto 2 gol incredibili. Corigliano e Savoia sono i due match decisivi? Potrebbero. Adesso testa solo al Corigliano.

Se la sosta rischia di caricare troppo questa sfida? No, avremo più tempo per riposare e curare meglio ogni minimo dettaglio”, ha concluso.