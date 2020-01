Sforzini: “Rispettiamo il Savoia, ma non guardiamo gli altri. Critiche a Pergolizzi? Rispondo così”

Parola a Ferdinando Sforzini.

L’attaccante del Palermo, rientrato da poco dall’infortunio al perone, potrà dare nella seconda metà di stagione un prezioso contributo alla squadra di Rosario Pergolizzi, complici gli stop dei compagni di reparto Mario Alberto Santana e Giovanni Ricciardo. Il classe ’84 tenterà, dunque, di conquistare un posto da titolare e guidare i suoi, a suon di gol, verso la promozione in Serie C.

Sforzini, intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha detto la sua in merito alle critiche ricevute dalla squadra e, in particolare, dal tecnico rosanero a seguito di alcuni risultati non ottimali: “La mattina, chi si alza diventa blogger e giornalista e scrive di Palermo e di altro. Se si corre dietro a tutti si impazzisce. La D a Palermo comporta ovvie preoccupazioni. Ma siamo pagati per sopperire a queste cose“.

A proposito, invece, del testa a testa con il Savoia per i vertici della classifica di Serie D e dell’impegno di domenica: “Il Savoia ha più esperienza della categoria e noi lo rispettiamo. Non rispondo in merito alla polemica, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro campionato senza guardare gli altri. A Marina di Ragusa non sarà una vacanza. Dunque, bisogna metterci più agonismo e cattiveria. Con le qualità che abbiamo, la differenza verrà fuori“.

