Sforzini: “Quel che conta di più è che Palermo torni in Serie C. Pergolizzi? Allenatore di valore”. E sulla possibilità di tornare in campo…

“Ho la fortuna di abitare a Mondello e sfrutto il clima fantastico per allenarmi in terrazza. Nella sfortuna, ho come passare le giornate“.

A dirlo è Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo, nel corso di un’intervista realizzata dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio su Instagram: “Mi dedico alla cucina, però però non mi piace pulire. Mi tocca far tutto in questa situazione. A parte gli scherzi, penso a chi è meno fortunato di me e guardo sempre il lato positivo“, ha raccontato il centravanti rosanero.

“Ho il massimo rispetto per chi soffre, ma da professionista la mia testa sta sempre lì: si deve riprendere ed è giusto che il Palermo conquisti il risultato sportivo sul campo – ha proseguito Sforzini –. Quel che conta di più è che Palermo torni in Serie C. In primis per il campionato fatto, abbiamo dimostrato di essere forti. Non so quanti possano affrontare questi protocolli in Serie D, il Palermo ha una società strutturata e può farlo, ma sono poche le società in questa categoria che possono farlo. Ad oggi non mi aspetto di ricominciare a tempi brevi“.

Il centravanti del Palermo ha poi concluso parlando dell’ottimo operato svolto dalla società di viale del Fante: “Penso che Sagramola e Castagnini non li debba presentare io, non ho avuto esitazione a scegliere Palermo una volta che loro ci hanno messo la faccia. Fermo restando che Palermo non si rifiuta mai, io non ci avevo mai giocato prima in carriera. Pergolizzi? Ha dimostrato di essere un allenatore di valore, in campo e umanamente“, ha concluso Sforzini.