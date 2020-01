Sforzini: “Gol frutto di sacrifici, sono felice. Tre punti fondamentali”. E sul Savoia…

La rete della vittoria.

Ferdinando Sforzini, in occasione di Marina di Ragusa-Palermo, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie D, ha regalato ai suoi i tre punti grazie alla rete messa a segno al 52′. L’attaccante, chiamato in causa a seguito dell’infortunio del compagno di reparto Giovanni Ricciardo, ha risposto “presente”.

Marina di Ragusa-Palermo 0-1: il lampo di Sforzini vale tre punti! Sofferenza e cinismo, i rosa blindano il primato

Il classe ’84, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato così la vittoria: “Sono davvero felice di aver ritrovato la via del gol, è frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici. L’infortunio mi ha penalizzato tantissimo, ma fortunatamente il lavoro settimanale mi ha ridato la giusta carica e la giusta condizione fisica. Voglio ringraziare, infatti, tutto lo staff medico. Gol in offside? Non ne ho idea, il guardalinee ha giudicato buona la mia posizione e mi godo la vittoria. Uscita dall’altra parte del campo? Mi sono adeguato alle regole, ero molto vicino alla linea del campo e l’arbitro mi ha detto che dovevo per forza di cose uscire da lì. Quello di questo pomeriggio è senza dubbio un gol pesante che ci permette di conquistare tre punti fondamentali e di tenere a distanza il Savoia. Ancora manca tanto, rispettiamo i campani e cercheremo di conquistare il nostro obiettivo“.

