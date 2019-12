Sforzini: “Chiedo scusa ai tifosi per il rigore sbagliato, ci attendono ancora 17 battaglie”

Il Palermo non sta vivendo un momento positivo sotto il profilo realizzativo.

La squadra guidata da Rosario Pergolizzi nelle ultime uscite non è riuscita ad andare in rete con continuità e lo si è notato anche nel match contro il Troina quando gli attaccanti hanno sbagliato due calci di rigore. Uno dei due tiri dal dischetto lo ha calciato Ferdinando Sforzini che nei minuti di recupero si è fatti ipnotizzare da Antonino Calandra, autentico eroe nella sfida del “Renzo Barbera”. Il possente attaccante romano, attraverso il suo profilo instagram, sì è scusato con i tifosi del Palermo per l’errore commesso dagli undici metri.

“Come sempre fatto nel bene ma soprattutto nel male, mi piace assumermi tutte le responsabilità del caso e metterci la faccia. È stato un periodo molto impegnativo, recuperare da una frattura in così poco tempo credo che sia una grande vittoria professionale impensabile fin dall’inizio. Purtroppo ieri non c’è stato il lieto fine, quello che sognavo: rientrare ed essere subito decisivo. Chiedo scusa a TUTTI per il rigore sbagliato, ma rifarei tutto quello che ho fatto riscrivendo ovviamente il finale! Non dimentichiamo che ci sono ancora 17 battaglie e che siamo ancora in testa. Forza Palermo!”.