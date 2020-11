Serie D, il Sona pensa all’ex Inter Maicon. Il Ds del club conferma: “Tutto vero, vi spiego”

Il calciatore brasiliano potrebbe tornare in Italia.

Roma, Manchester City ma soprattutto Inter: è questa una parte del passato calcistico del terzino nativo di Novo Hambrugo Maicon. Impegnato da settembre del 2020 con il Villa Nova, club brasiliano del campionato mineiro, oggi potrebbe realizzare il sogno di un club della Serie D italiana. Il direttore sportivo del Sona, infatti, Claudio Ferrarese, ha spiegato dell’idea di calciomercato durante un’intervista concessa a Padovasport.tv: “Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere, è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto. L’idea nasce tramite conoscenze, nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani. Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo centro d’interesse e giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione. Vedremo se si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme“.

