Vasco da Gama, Balotelli vicino? Il ds svela: “C’è un nodo da sciogliere”. E su Zenga…

Mario Balotelli pronto a rilanciarsi con il Vasco da Gama?

E’ questa la domanda che da qualche giorno impazza rimbazando tra Italia e Brasile, in attesa di conoscere quale effettivamente sarà il futuro di Mario Balotelli. Dopo la deludente parentesi al Brescia, l’attaccante ex Milan, è infatti da mesi in cerca di un nuovo club in cui accasarsi per provare a rilanciarsi. A parlare del possibile approdo il Brasile di SuperMario è il nuovo ds del Vasco da Gama, Fabio Cordella, intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

“C’è la volontà del ragazzo. Ma non è facilissimo. Noi entreremo in carica dal 15 gennaio e l’attuale dirigenza ci sta mettendo i bastoni tra le ruote. Vorremmo annunciare Mario prima. Entro il 30 novembre si possono annunciare nuovi rinforzi. Però quando ci si mettono di mezzo invidia, orgoglio e tanto altro diventa difficile. L’attuale presidente viene da tre anni di disastri, non accetta di trattare anticipatamente per aiutare il club. Il 15 gennaio mancheranno sette giornate alla fine, saremmo fuori dai giochi. Possiamo lavorare per il prossimo campionato. È difficile che Balotelli attenda fino al 15 gennaio“.

Infine, due battute sul possibile arrivo di Walter Zenga sulla panchina del Vasco da Gama: “Walter è un caro amico. Ma ci penseremo dal prossimo campionato. Fino a febbraio c’è questo allenatore. Poi si vedrà. Se devo cambiare allenatore, scelgo Walter. Se ha già accettato? Dire di no al Vasco da Gama è assai complicato. Per la storia, la tradizione. Il campionato è bellissimo. Questa è un’opportunità”.

Graziani stronca Balotelli: “Lasciatelo perdere, mi causa mal di testa”