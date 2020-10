Serie C – Girone C: la Vibonese abbatte la Paganese con una manita, la Ternana cala il tris al Potenza. La classifica aggiornata

Si sono disputate a partire dalle ore 15.00 le due gare valide per la quinta giornata del campionato di Serie C (girone C).

La Ternana di Cristiano Lucarelli ha portato a casa i tre punti nel match casalingo contro il Potenza terminato con il risultato finale di 3-0. I padroni di casa hanno ottenuto la vittoria grazie alle reti di Partipilo, arrivata al minuto 15, di Boben, che al 41′ aveva già raddoppiato il vantaggio e con il calcio di rigore messo a segno dall’ex Palermo Falletti all’87’. L’incontro tra Vibonese e Paganese, invece, è terminato 5-2 in favore dei calabresi. La manita dei padroni di casa porta le firme di Laaribi (11′), Statella (19′), Spina (51′), Pugliese (59′) e Parigi (90′); gli ospiti hanno provato a rispondere con le reti di Diop (57′) e Scarpa (75′) senza però riuscire a riaprire il match.

Ternana-Potenza 3-0

Vibonese-Paganese 5-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Bari 10

Ternana 9

Turris 9

Vibonese 8

Teramo 7*

Avellino 6**

Turris 6**

Juve Stabia 6

Potenza 4**

Catanzaro 4*

Catania 3*

Monopoli 3*

Bisceglie 3***

Foggia 3 ***

Paganese 2

Casertana 2***

Virtus Francavilla 1

Palermo 1*

Viterbese 1

Cavese 1**

Trapani (escluso)

*** 3 partite da recuperare

** 2 partite da recuperare

* 1 partita da recuperare