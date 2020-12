Serie C-Girone C, i convocati di mister Guidi per Palermo-Casertana: torna Fedato, l’elenco completo

Sono 22 i rossoblu a disposizione di mister Guidi per il match contro il Palermo, in programma domenica 13 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”. Per la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Rientra Fedato. Out gli squalificati Konate e Icardi e gli indisponibili Petruccelli, Cavallini e Zivkovic.

Di seguito, l’elenco completo.

PORTIERI: Avella, Dekic

DIFENSORI: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Hadziosmanovic, Polito, Setola, Valeau

CENTROCAMPISTI: Bordin, De Lucia, Izzillo, Matese, Santoro, Varesanovic

ATTACCANTI: Castaldo, Cuppone, De Sarlo, Fedato, Origlia, Pacilli, Petito