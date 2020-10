Serie C, Ghirelli: “Palermo-Potenza? Agito con coerenza ed uniformità, vivremo una stagione complicata”

“Vivremo una stagione travagliatissima”.

Parola di Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, in una nota stilata nella serata ieri, alla fine della seconda giornata del campionato di Serie C, è tornato a parlare di Palermo-Potenza, gara rinviata a cauda delle due positività al Covid-19 rilevate nel pomeriggio di venerdì – in seguito al giro obbligatorio di tamponi a staff e squadra – tra i calciatori del club allenato da Mario Somma.

“Abbiamo agito con decisione, rapidità, coerenza ed uniformità. Se non ci fosse stato il turno infrasettimanale del campionato, Palermo-Potenza si sarebbe giocata lunedì 5 ottobre. Siamo alla seconda giornata di campionato. Siamo solo all’inizio dell’autunno”.

Complicata e travagliata, è così che Ghirelli si aspetta la stagione di Serie C appena iniziata: “Sarà tutto molto travagliato, dovremo governarla con saggezza e grande decisione, confidando nel grande senso di responsabilità di chi dirige i club”, ha concluso il presidente della Lega Pro.