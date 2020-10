Serie C, clamoroso a Foggia: divorzio con Maiuri, il club pugliese senza allenatore a 48 ore dalla prima ufficiale

Il Foggia si prepara a cambiare nuovamente allenatore.

Sembra ormai definitivamente chiuso il rapporto tra il club rossonero e Vincenzo Maiuri. Dopo che nella serata di ieri le problematiche tra le parti sembravano essere rientrate, grazie all’intervento del presidente Felleca, nella notte c’è stato un ulteriore strappo.

Ad alimentare le frizioni fra la società rossonera e l’ormai “ex tecnico”, le divergenze in materia di calciomercato. Tuttavia, non sarebbe soltanto questo la causa della rottura tra il Foggia e Maiuri. Da una parte Maiuri avrebbe avanzato delle richieste in sede di campagna acquisti, ritenute dalla dirigenza pugliese, impossibili da soddisfare. Inoltre, un’altra criticità, sarebbe emersa, in seno all’area tecnica dove la convivenza fra lo staff del precedente allenatore Ninni Corda e Maiuri, avrebbe generato parecchie scintille.

Con ogni probabilità l’allenamento odierno in casa Foggia verrà diretto da Cau, il vice di Ninni Corda. La società adesso dovrà cercare il sostituto a 48 ore dall’esordio in campionato, contro il Potenza, allo Zaccheria. Si vagliano i profili di Festa e Marchionni, ma non sono da escludere altre possibili candidature.

Intanto il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista foggiano Giuseppe Agostinone, “Tornare finalmente a casa, difendendo i colori della squadra della mia città, giocando nel mio stadio: di più non potevo chiedere – racconta – Essere un calciatore del Foggia è da sempre una grande responsabilità, soprattutto per chi come me è cresciuto con questa maglia incollata addosso, della quale sono il primo tifoso. Non c’è bisogno di aggiungere altro, sono pronto“.