Serie C, ufficiale l’iscrizione di Foggia e Bisceglie: il calendario completo del Girone C

Foggia e Bisceglie sono ufficialmente iscritte in Serie C.

Ufficiale l’ammissione in Serie C di Foggia e Bisceglie. Durante la riunione svoltasi nel pomeriggio, Co.Vi.So.C, Commissione Criteri Infrastrutturali e Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, hanno ufficializzato la regolarità della domanda d’iscrizione in Lega Pro dei due club che dunque entrano da oggi a tutti gli effetti nel girone C del campionato di Lega Pro 2020/21. A darne notizia, sono le stesse società, tramite i rispettivi canali di riferimento.

“Nel pomeriggio odierno – si legge nel sito ufficiale del Bisceglie – la Commissione Vigilanza Società di Calcio ha esaminato la documentazione prodotta dall’ As Bisceglie Srl per l’iscrizione al campionato di serie C 2020/21, formalizzando così la correttezza, dal punto di vista legale ed economico-finanziario, dell’iscrizione al torneo da parte della società nerazzurra”.

“E’ stato premiato poco fa il duro ed incessante lavoro svolto in questi giorni dalla società rossonera – fa sapere il Foggia attraverso i propri canali ufficiali – impegnata su più fronti per ottemperare a tutte le richieste necessarie per l’iscrizione al campionato di Serie C.

Fideiussione bancaria, assegno circolare e “chiusura” dei conti con la LND, allegando tutta la documentazione necessaria per il passaggio al professionismo: un’operazione resa ancor più difficile dall’emergenza Covid che, di fatto, ha creato qualche ostacolo al club, superato brillantemente attraverso un ulteriore esborso economico.

Ed alle ore 16:53 è giunto finalmente l’okay delle tre commissioni riunitesi questo pomeriggio a Roma: Co.Vi.So.C (Commissione di Vigilanza sulle società calcistiche), Commissione Criteri Infrastrutturali e Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi che hanno ufficializzato la regolarità della domanda d’iscrizione in Lega Pro dei rossoneri, presentata giovedì scorso (con un giorno d’anticipo rispetto alla scadenza) direttamente a Firenze, concedendo la Licenza Nazionale al Calcio Foggia 1920.

“E’ stato un lavoro difficile, attento ed incessante – commenta con soddisfazione Pelusi – che ci ha portato all’ennesimo esborso economico non preventivato, a dimostrazione della serietà e della voglia di professionismo di questa società. Adesso ci concentreremo sui tesseramenti dei nuovi calciatori, abbiamo qualche giorno in più per poter operare sul mercato e dobbiamo accelerare i tempi per recuperare nel più breve tempo possibile il ritardo accumulato. Siamo tornati nel professionismo, ecco perchè il supporto delle istituzioni, dell’imprenditoria ed ancor di più della nostra grande tifoseria sarà fondamentale per affrontare questo nuovo cammino in un campionato che si preannuncia molto competitivo, difficile e ricco di insidie”.

Di seguito, l’organico completo del girone C del campionato di Serie C 2020/21:

Serie C, Girone C: Avellino, Bari, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese