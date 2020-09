Foggia, Felleca e la verità su Follieri: “Abbiamo sposato un progetto, vi racconto. Campionato? Rispondo così”

Parla Roberto Felleca.

Continua a tenere banco in casa Foggia il futuro del club. Già dalla scorsa estate infatti, i fratelli Sannella, dopo insistenti rumors – seguiti da settimane di silenzio da parte dei vertici della società -, avevano confermano l’esistenza di trattative per la cessione del club rossonero. Tra i soggetti interessati, anche un ex conoscenza di Palermo e Catania: l’imprenditore Raffaello Follieri. Tuttavia, Maria Assunta Pintus, socia della MAP Consulting, società detentrice del 50% del capitale sociale della Corporate Investments Group, a sua volta detentrice dell’80% del capitale sociale de ‘I Satanelli’, avrebbe di fatto respinto la proposta del noto imprenditore pugliese. Oggi, però, sembra che la questione si stia sistemando. A darne conferma il presidente del Foggia, Roberto Felleca, intervenuto ai microfoni di ‘Tuttoc.com’: “Da tempo abbiamo sposato un progetto e abbiamo scelto di iniziare insieme un percorso. La mia socia all’inizio non era del tutto convinta dell’operazione mentre adesso sembra che la questione si stia sistemando. Stiamo portando avanti un lavoro di squadra, poi valuteremo quali quote spetteranno a ciascuno. Intanto pensiamo all’accordo. Tempistiche? Non ce ne sono e non c’è fretta possiamo parlare di giorni, settimane o anche mesi”.

“Che Foggia sarà in C? Un Foggia che si farà trovare pronto per affrontare un’annata degna da Foggia. Sappiamo che giocheremo in una B2 – ha proseguito -, con squadre dalle grandi risorse economiche. Noi confidiamo molto nelle nostre capacità tecniche, grazie alla presenza di Ninni Corda. Direi che qualcosa insieme l’abbiamo vinta. Di sicuro non giocheremo per perdere ma sempre per vincere”, ha concluso Felleca.