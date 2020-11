Serie C, Catanzaro-Palermo 1-1: il club rosanero sceglie il silenzio stampa

Catanzaro-Palermo termina 1-1.

Al gol di Felice Evacuo su calcio di rigore valso il temporaneo vantaggio dei calabresi, ha risposto… lo stesso attaccante del Catanzaro che ha toccato la sfera di gioco in maniera decisiva nel gol del pari del Palermo su calcio di punizione di Almici. Il club rosanero guidato da Roberto Boscaglia, che oggi vedeva in panchina il secondo Giacomo Filippi, ottiene così un punto importante dalla trasferta in terra calabrese, soprattutto per aver terminato l’incontro in 9 uomini (espulsi Broh e Crivello).

Catanzaro-Palermo 1-1: cuore, emozioni e torti arbitrali, i rosanero in nove acciuffano il pari!

In attesa della consueta conferenza stampa post partita, la scoietà rosanero ha comunicato che nessun tesserato del club di Dario Mirri interverrà in sala stampa. Il prossimo appuntamento, infatti, sarà la conferenza stampa del tecnico rosanero Roberto Boscaglia alla vigilia del derby Palermo-Catania, in programma lunedì 9 novembre alle ore 21.00.

SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Catanzaro-Palermo 1-1