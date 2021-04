Serie C, caos Sambenedettese: testa di maiale lasciata sotto casa del presidente Serafino. Le ultime

Il presidente della Sambenedettese è stato minacciato da alcuni soggetti ignoti.

Un’intimidazione senza precedenti, che certamente avrà smosso ancor di più le acque nella dirigenza del club rossoblu. Oltre ai problemi di carattere tecnico che stanno colpendo la squadra, tante altre complicanze a livello societario ed economico non stanno di certo rendendo memorabile la stagione ella franchigia marchigiana.

Una testa di maiale allegata ad una foto del patron Domenico Serafino è stata recapitata proprio di fronte il domicilio di quest’ultimo. Alcuni ignoti – come rivelato da Vera Tv – avrebbero infatti recapitato la testa dell’animale per invocare le dimissioni del numero uno della Sambenedettese, per via del complesso momento che la società sta affrontando in questa insolita annata. Il patron nei giorni scorsi aveva cercato di rassicurare quanto più possibile l’ambiente, fornendo alcune dichiarazioni in merito alle vicende economiche che stanno coinvolgendo i rossoblu: “Mi sono impegnato a mostrare i conti e i documenti che garantirebbero la solvibilità della società”.

Una situazione allo stremo e che certamente necessiterà di qualche tempo per risolversi, con la stagione della Sambenedettese che, ad oggi, è tutt’altro che conclusa. Il nono posto in classifica non fa di certo sorridere i tifosi di San Benedetto del Tronto, che dopo la finestra estiva di calciomercato si aspettavano di certo un’annata sportiva dagli esiti differenti. Alle porte la sfida con il Matelica, crocevia fondamentale per evitare di perdere altri punti e mettere a serio rischio la zona play off. Una vicenda ancora nel pieno del suo svolgimento e che sicuramente vedrà nuovi sviluppi nell’arco delle prossime settimane.

