Serie C, ufficiale: posticipata la fine della regular season, ecco il nuovo calendario del Palermo

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale:

Dopo i numerosi casi Covid e i conseguenti rinvii di diversi match, la Serie C ha reso noto – attraverso un comunicato diramato proprio pochi istanti fa tramite una nota ufficiale – la variazione delle ultime tre giornate di campionato posticipandole rispetto alla data iniziale.

“Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei

Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo della 17a,18 a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato:

17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021

18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021

19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021”.

Di seguito, il calendario aggiornato del Palermo:

Sabato 03/04: Casertana-Palermo

Mercoledì 07/04: Monopoli-Palermo

Sabato 10/04: Palermo-Vibonese

Domenica 18/04: Bari-Palermo

Domenica 25/04: Palermo-Cavese

Domenica 02/05: V. Francavilla-Palermo

Da recuperare Palermo-Foggia: la data non è ancora stata ufficializzata.