Serie C, 3a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 7 ottobre, Cavese-Bari…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la terza giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma mercoledì 7 ottobre 2020.

CATANIA – JUVE STABIA

Nicolo’ Marini (Trieste) – Francesco Valente (Roma 2) – Amir Salama (Ostia Lido) – Francesco Cosso (Reggio Calabria)

CATANZARO – PAGANESE

Daniele Virgilio (Trapani) – Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) – Markiyan Voytyuk (Ancona) – Davide Di Marco

(Ciampino)

CAVESE -BARI

Andrea Colombo (Como) – Alberto Zampese (Bassano del Grappa) – Andrea Torresan (Bassano del Grappa) – Luca Angelucci (Foligno)

POTENZA – CASERTANA

Simone Galipo’ (Firenze) – Antonio Severino (Campobasso) – Marco Carrelli (Campobasso) – Mario Vigile (Cosenza)

TERNANA – PALERMO

TURRIS – VITERBESE

Giorgio Vergaro (Bari) – Davide Stringini (Avezzano) – Ciro Di Maio (Molfetta) – Michele Di Cairano (Ariano Irpino)

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE

Simone Taricone (Perugia) – Francesco Romano (Isernia) – Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore) – Marco Acanfora (Castellammare di Stabia)